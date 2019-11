In de huid van Van Gogh en U2 en andere weekendtips

Karrenwedstrijd in Landhorst (zaterdag en zondag)

In de bossen daar wordt dit weekend in verschillende klassen sledehondenwedstrijden verreden. De eersten gaan om 09.00 uur van start. Dat gebeurt bij natuurkampeerterrein ‘De Beugense Peel’, Beugense Bossen 1 in Landhorst. Rond 13.30 uur zijn de teams weer binnen.

Spannend om naar te gaan kijken. Je hond mag natuurlijk meekomen maar moet wel aangelijnd zijn. Mocht je nou iets gemist hebben, kijk dan maandagavond naar Zinderend Zuiden op Omroep Brabant. Daar zie je een reportage over de Karrenwedstrijd in Landhorst.

Een optreden tijdens een eerdere editie van Into the Music | Foto: organisatie Into the Music

Into the Music in Hapert (zaterdag)

Geen moeilijke muziek, maar lekker in het gehoor liggende, vlotte festivalnummers. Dat belooft de organisatie van Into the Music, zaterdagavond in Hapert. Vanaf 20.00 uur (zaal open om 19.00 uur) treden verschillende zangers en zangeressen op.

Voor 12,50 euro kan je naar binnen in Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert. De zitplaatsen zijn inmiddels uitverkocht. Het handigste is als je te voet of met de fiets naar Into the Music komt. Er is ook parkeerplek in de buurt van Den Tref.

Legends of Rock Tribute Festival in Rosmalen (vrijdag)

Een avond eerder is het rock wat de klok slaat, tenminste in Rosmalen. In de Kentering (Dorpsstraat 54) brengen drie bands een eerbetoon aan MUSE, Queen en U2.

Voor 17,50 euro online en 22,50 euro aan de kassa ben je erbij en kan je los op hits als Psycho, Bohemian Rhapsody of Vertigo. Bij de Kentering in Rosmalen is parkeerplek. Je fiets kan je er ook prima kwijt.

Dichterbij Van Gogh in Etten-Leur (vrijdag, zaterdag, daarna woensdag t/m zondag)

Fotograaf Marc Boom kroop de afgelopen jaren in de huid van Van Gogh en dat van zijn modellen. Wat het resultaat is? Een bijzondere serie portretfoto's. Ze zijn tot en met 22 december in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur (Markt 4) te zien.

De foto’s zijn zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur te bekijken. Een kaartje kost 5,50 euro. Senioren en kinderen krijgen korting. Kan je zaterdag nou niet dan heb je de komende weken nog vaker de kans. De tentoonstelling is iedere week van woensdag tot en met zondag te zien.

Een van de foto's van de tentoonstelling | Foto: Marc Boom

Dark Shades of Light in Eindhoven (vrijdag)

Zin in een mooie voorstelling en tegelijkertijd iets goeds doen? Ga naar Dark Shades of Light. Je ziet het verhaal van meneer De Wit, een oude man met een veelbewogen leven. Een internationaal gezelschap brengt het verhaal met muziek en mime. En je helpt met je bezoek de Eindhovense Kledingbank want de opbrengst van de kaartverkoop gaat daar naartoe. Je betaalt 17,50 euro voor een kaartje.

De voorstelling is in Pand P aan de Leenderweg 65 in Eindhoven. Onder meer bussen 7, 317 en 407 brengen je van het station naar Pand P. Je auto en je fiets kan je in de buurt kwijt.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!