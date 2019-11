43.000 euro aan boetes bij politiecontrole, auto's, drugs en wapens in beslag genomen

EINDHOVEN -

Bij een zogenaamde patsercontrole in het Eindhovense Woensel heeft de belastingdienst dertien auto's in beslag genomen. De bestuurders hadden een fikse belastingschuld open staan. De politie nam twee slagwapens in. Ook werd 43.000 euro geïncasseerd voor openstaande boetes en belastingschulden, 10.000 euro daarvan werd ter plaatse betaald.