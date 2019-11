43.000 euro aan boetes en schulden geïnd bij politiecontrole in Eindhoven

EINDHOVEN -

Bij een zogenaamde patsercontrole in het Eindhovense stadsdeel Woensel is voor 43.000 euro aan openstaande boetes en belastingschulden geïnd. 10.000 euro daarvan werd meteen betaald. De Belastingdienst nam dertien auto's in beslag en de politie vond twee slagwapens.