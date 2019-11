Drie automobilisten verdwenen na aanrijding, politie weet niet of er drank in het spel was

Een bizarre ontdekking

Er werden donderdagnacht drie beschadigde auto's aangetroffen. "De auto's stonden achter elkaar langs de weg", aldus de politiewoordvoerder. Er werden dus geen bestuurders of andere inzittenden aangetroffen. Op Facebook spreekt de politie Waalwijk vrijdag van een 'bizarre ontdekking'.

De weg lag volgens de politie bezaaid met brokstukken. "Door de schade die de voertuigen hadden opgelopen, moesten er bij het ongeluk verwondingen zijn opgelopen." De auto's zijn donderdagnacht nog weggehaald door een bergingsbedrijf.

Drank

Wat er precies in gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft de eigenaren van de auto's om een verklaring gevraagd. Of er drank in het spel is geweest, kan de politie nu niet meer achterhalen.

De inzittenden, een 31-jarige vrouw en twee 30-jarige bestuurders zijn bekenden van elkaar. Alle drie de betrokkenen komen uit Waalwijk. Een van de vrouwen liep verwondingen op tijdens het ongeval en liet zich daarvoor behandelen in het ziekenhuis.