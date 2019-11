Noah redt hond van de A59 bij Oss: 'Je zag de angst in zijn ogen'

Noah Lippens uit Nuenen twijfelde geen moment toen hij vrijdag een hond op de A59 bij Oss zag lopen. De 27-jarige vrachtwagenchauffeur parkeerde zijn truck op de vluchtstrook en ving het beestje op totdat de politie kwam. "Achteraf was het best gevaarlijk."

Noah merkte de hond op toen er een stukje voor hem geremd werd, vertelt hij. Hij zette zijn vrachtwagen gelijk aan de kant en rende er heen. Omdat Noah thuis ook een hond heeft, liggen er altijd wat brokjes in zijn vrachtwagen. Die brokjes kwamen nu goed van pas, want daarmee wist hij de hond te lokken.

Paniek

De chauffeur tilde de hond over de vangrail en bracht hem tot rust in het gras. "Je zag de angst in zijn ogen", zegt Noah. "Hij was echt in paniek. Ik heb een tijdje met hem gekroeld, en toen werd hij vrij snel weer rustig. Hij liet zich makkelijk aaien."

Noah belde de politie, die de hond meenam naar een dierenkliniek. Zelf vermoedt hij dat het dier van het ras Leonberger is. In de kliniek wordt gekeken of de viervoeter gechipt is, om te checken of hij een baasje heeft.

Best gevaarlijk

Achteraf gezien was zijn reddingsactie niet zonder risico, zegt Noah. Maar spijt heeft hij niet. "Ik twijfelde geen seconde. Maar het had ook anders af kunnen lopen, op een drukke snelweg in de avondspits. Je bent dan toch een pionnetje dat langs auto's loopt die 100 rijden. De politie zei dat ook, maar ja, je laat een dier toch niet overrijden?"

De vrachtwagenchauffeur wacht nu af hoe het afloopt met 'zijn' hond. "Ik dacht nog: ik neem hem wel mee, als hij geen baasje heeft, maar ik heb thuis al vier katten en een hond."