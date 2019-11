FC Den Bosch- spelers en supporters op de M-Side 'samen tegen racisme'

Spelers en supporters van FC Den Bosch lieten vrijdagavond merken dat het ze menens is om met hun club een nieuwe start te maken. De spelers mengden zich na de gewonnen wedstrijd tegen FC Dordrecht tussen de fans op de M-Side en ontrolden een spandoek met de tekst 'M-Side is voor iedereen'. Bij FC Den Bosch en in De Vliert wordt racisme niet (meer) getolereerd, is de boodschap.

Met de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht wilde FC Den Bosch ook de draad weer oppikken, waarbij het voetbal weer centraal staat. Dat na twaalf dagen waarin de club met een negatieve hoofdrol wereldnieuws werd.

Het wangedrag bij de thuiswedstrijd tegen Excelsior heeft er bij alle betrokkenen ingehakt en dat is voor de wedstrijd ook merkbaar in stadion De Vliert. Praten over die gebeurtenissen is nog net niet taboe, maar de meest gehoorde verzuchting is wel dat de club na de ellende van de afgelopen periode nu met vereende krachten verder wil en aan de toekomst moet gaan werken.

Zwarte stickers

Bij aankomst bij het stadion wordt iedereen een zwarte sticker in de hand gedrukt met het opschrift ‘Samen tegen racisme, respect met heel mijn hart’. En voordat zanger Jack van Raamsdonk zijn club-klassieker ‘Met heel mijn hart’ vertolkt, staat ook de stadionspeaker nog even stil bij de eerdere gebeurtenissen in dit stadion.

“Twaalf dagen geleden werd onze club wereldnieuws op een manier die niemand wil. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Laten we afspreken dat we gaan waarmaken dat zoiets nooit meer hier zal gebeuren.”

Kraaien-geluiden

Daar lijkt iedereen wel van doordrongen in het stadion. ‘Kraaien-geluiden’ zijn er traditioneel wel weer te horen als een speler van de tegenpartij aan de bal is, maar hoorbaar van andere klank. Hoger van toon en minder agressief en dreigend zodat er absoluut geen link valt te leggen met oerwoud-geluiden of andere kwetsend bedoelde geluiden.

FC Den Bosch won met 3-2. Eric van der Ven zag het met genoegen aan. De FC Den Bosch-trainer die na de wedstrijd tegen Excelsior bedreigd werd en zelfs met zijn gezin enkele dagen moest onderduiken, hoopt dat dit een nieuwe stap is in de goede richting.

"Natuurlijk is dit een enorme zware periode. Maar langzaam aan keert de rust weer terug. Als trainer ben ik natuurlijk blij met de drie punten. Maar het signaal dat de spelers en onze supporters geven, geeft me ook weer moed en vertrouwen voor de toekomst."