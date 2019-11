Vorst en zon zorgen voor prachtig natuurschoon [IN BEELD]

De combinatie vorst en zon in de ochtend is gevaarlijk. Het is dus opletten geblazen voor automobilisten die de weg op gaan. Maar het levert ook fantastische beelden op.



Heb jij mooie foto's gemaakt van jouw achtertuin deze ochtend?

Bennie maakte in Ravenstein schitterende foto's van een waterig zonnetje en ijskristallen aan de oever:

Waterig zonnetje en ijskristallen aan de oever in Ravenstein. Foto: Bennie Brukx

Joop maakte mooie plaatjes van ijs en rijp op de regenplassen in Rijen:

Ijzige regenplassen Rijen. Foto: Joop van der Kaa

In Diessen werd zaterdagochtend bij het krieken van de dag dit magnifieke uitzicht gefotografeerd:

Ook Jan fotografeerde vroeg in de ochtend de zonsopkomst in Eindhoven waarbij de lucht oranje kleurde: