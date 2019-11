'Oh kerstman, wat doet u nu?', boom vol henneptoppen ontdekt in Eindhoven

Ook onder de boom was de grond bezaaid met henneptoppen. (Foto: Facebook politie Eindhoven)

EINDHOVEN -

Een boom in Eindhoven was - een kleine maand voor Kerstmis - wel op een heel bijzondere manier versierd. In die boom vonden agenten donderdagavond een kartonnen doos vol gedroogde hennep. Dat maakte de politie vrijdag bekend.