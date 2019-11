Helmond Sport onderzoekt spreekkoren richting donkere PSV-aanvaller

PSV'er Sekou Sidibe in actie. (Foto: Hollandse Hoogte)

Sidibe scoorde tweemaal en verklaarde na afloop dat hij vanaf de tribune zou zijn uitgemaakt voor Zwarte Piet. De scheidsrechter heeft hier bij de KNVB melding van gemaakt.

Snel scherp krijgen wat er gebeurd is'

"Helmond Sport staat volledig achter het gezamenlijk statement dat het Nederlands betaald voetbal heeft gemaakt", laat de club zaterdag weten. "Wij zijn tegen iedere vorm van geweld, racisme en discriminatie. Wij gaan er alles aan doen om snel scherp te krijgen wat er nu exact is gebeurd. Inmiddels hebben wij contact met PSV en de KNVB hierover. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er inderdaad iets gebeurd is wat niet mag en wat wij ook niet willen, dan zullen wij hier zeker tegen optreden."