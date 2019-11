Dader van steekpartij in Bredase woning op de vlucht, slachtoffer naar het ziekenhuis

In Breda is zaterdagmiddag rond 13.00 uur een persoon neergestoken in een huis aan de Otterring. De politie is op zoek naar de dader en zoekt onder meer met een helikopter de omgeving af.

Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. Het slachtoffer zou in zijn woning meerdere malen zijn gestoken. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in het huis en hoe de ruzie zo uit hand heeft kunnen lopen. De politie is ter plekke en doet onderzoek naar het voorval en bevraagt omwonenden.



Het slachtoffer en de dader zouden elkaar kennen, meldt de politie. Het slachtoffer is na een medische controle naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. De politie meldt dat de toestand van het slachtoffer stabiel is.