Auto rijdt tegen standbeeld van Willem II-icoon Jan van Roessel, club zoekt de bestuurder

Een auto is zaterdag tegen het standbeeld van de Willem II-legende Jan van Roessel aangereden. De sokkel onder het standbeeld is daarbij beschadigd geraakt. Volgens de club is er geen opzet in het spel, maar heeft de bestuurder nog niet van zich laten horen. De club is zaterdagavond nog steeds op zoek naar de bestuurder.

De sokkel, waarop de namen van de befaamde 'club van 100' staan, is op verscheidene plekken gebarsten. Op foto's die de club deelt op sociale media is te zien dat er kleine brokjes puin onder het standbeeld liggen. Met de hulp van camerabeelden wist de club te achterhalen dat er een auto op de sokkel is gebotst.

Van Roessel speelde in de jaren vijftig maar liefst 168 wedstrijden voor Willem II. Het beeld werd in de zomer van 2018 onthuld tijdens de open dag en is een initiatief van de supporters van Kingzine.