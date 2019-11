Grote vechtpartij tussen volwassenen in binnenspeeltuin KidsPlaza in Vught

VUGHT -

De politie is zaterdagmiddag groot uitgerukt voor een vechtpartij in KidsPlaza, een indoor kinderspeeltuin aan de Maarten Trompstraat in Vught. Volgens de melding waren er tientallen volwassenen met elkaar op de vuist gegaan. Toen de politie aankwam, was de boel al rustig, vertelt wijkagent Marcel de Rouw.