'Matige' voetballer Bernio Verhagen hopte van club naar club maar speelde geen enkele wedstrijd

Hoe wist een middelmatige amateurvoetballer zich dit jaar bij vier betaalde clubs in vier verschillende landen binnen te praten, maar ook even zo vaak zonder te spelen weer te vertrekken? Soms om dubieuze redenen... Het is het verhaal van Bernio Verhagen die ooit een jaar in de jeugd van Willem II speelde.

Voordat Verhagen aan zijn rondreis door de voetbalwereld begon, speelde hij ook een blauwe maandag bij derdeklasser Den Dungen. “Hij verbleef bij kennissen en speelde in het seizoen 2017-2018 bij ons van oktober tot en met december. Het was geen hoogvlieger”, zegt Marcel van Krieken, coördinator van de selectie.

Podcast

Vice Media kwam de voetballer op het spoor nadat ze hem hadden gesproken voor een podcast. Verhagen speelde voor FC Dinamo-Auto in Moldavië en redacteur Sam van Raalte nodigde hem uit om over het voetballen in het land te praten. Verhagen vertelde smakelijke anekdotes, maar na het uitzenden van de podcast kwamen de eerste geluiden over zijn matige voetbalkwaliteiten en andere meer duistere zaken.

Marcel van Krieken: “Verhagen heeft bij Den Dungen een paar keer met het eerste team meegetraind en een wedstrijd gespeeld. Verder speelde hij in het derde team. Ook daar viel hij niet op. Op een gegeven moment heeft hij zich afgemeld omdat hij naar het buitenland wilde en om precies te zijn naar Denemarken. Het was een vriendelijke jongen en hij heeft netjes zijn contributie betaald.”

De redacteur van Vice besluit Verhagen te blijven volgen. Zonder maar één wedstrijd te hebben gespeeld voor FC Dinamo-Auto wordt hij in juli plots gecontracteerd bij Cape Town City FC in Zuid-Afrika. Een maand later duikt Verhagen op bij Audax Italiano, een subtopper in Chili. Begin november wordt hij vol trots gepresenteerd bij Viborg FF in Denemarken. Telkens verdwijnt hij weer zonder maar één wedstrijd te spelen. Er gaan verhalen over een internationale zaakwaarnemer en op Instagram wordt verontwaardigd gereageerd op zijn handelswijze.

Van Krieken keek ook vreemd op toen hij van het verhaal op Vice hoorde. “Ik heb me er wel over verbaasd. Geen hoogvlieger, maar wel overal binnenwandelen. Den Dungen was een toevallig tussenstation voor hem, maar hij had net zo goed in Rosmalen of ergens anders terecht kunnen komen.”

Waar Verhagen op dit moment verblijft, is niet duidelijk.