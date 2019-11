Extreme mist zorgt voor verschillende ongelukken op de weg tussen Bakel en Deurne [BEELDEN]

Op de Oldert, de N604 tussen Bakel en Deurne, is zaterdagavond een levensgevaarlijke situatie ontstaan door extreem dichte mist. Bestuurders zagen ineens geen hand voor ogen meer. Rico (31) belandde daardoor rond halftien tegen een boom. Er gebeurden in korte tijd meerdere ongelukken op diezelfde weg.

"Ik sta nog te shaken", vertelt Rico vlak na zijn ongeluk. Gelukkig heeft hij alleen blikschade, maar de situatie maakte wel veel indruk.

"Ik was even iemand aan het afzetten in Deurne. Daarna ben ik naar Bakel gereden. Ineens kwam ik in een mistwolk terecht en zag ik nog maar twee meter voor me. Er belandden auto’s in de sloot, achterop elkaar en tegen bomen aan. Echt bizar", vertelt hij.

Rico probeerde zijn auto op een veilige plek langs de weg te zetten, maar toen liep hij natuurlijk het risico dat er iemand achterop hem zou rijden. Vervolgens is hij stapvoets verder gereden en een paar honderd meter verderop was de mistbank weer opgelost.

Slechte zaterdagavond

"Het was heftig. Maar gelukkig was de schade bij de meeste mensen wel beperkt. Ik geloof niet dat er veel gewonden zijn gevallen, maar ik denk wel dat er veel mensen een slechte zaterdagavond hebben."

Hoeveel ongelukken er zaterdagavond precies gebeurden op de weg, is nog onduidelijk. Een fotograaf ter plaatse zag rond elf uur nog één auto in de sloot en een andere die tegen een boom was beland. Volgens Rico ging het zeker om vier ongelukken. De politie kon er zaterdagavond nog niets over zeggen.