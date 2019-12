Mist en vuurwerkshow leiden tot verschillende ongelukken tussen Bakel en Deurne [BEELDEN]

Op de Oldert, de N604 tussen Bakel en Deurne, is zaterdagavond een levensgevaarlijke situatie ontstaan door extreem dichte mist. Ook werd het zicht belemmerd door kruitdampen van een vuurwerkshow. Bestuurders zagen ineens geen hand voor ogen meer. Minstens één auto is tegen een boom gereden; een andere wagen kwam in een sloot terecht. Beide wagens zijn opgehaald door een bergingsbedrijf. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

"Ik sta nog te shaken", vertelt Rico (31) vlak nadat hij tegen half tien tegen een boom was gereden. Hij bleef dus ongedeerd; zijn auto liep blikschade op. Toch was de schrik groot.

"Ik was even iemand aan het afzetten in Deurne. Daarna ben ik naar Bakel gereden. Ineens kwam ik in een mistwolk terecht en zag ik nog maar twee meter voor me. Er belandden auto’s in de sloot, achterop elkaar en tegen bomen aan. Echt bizar", vertelt hij.

Rico probeerde zijn auto op een veilige plek langs de weg te zetten, maar toen liep hij natuurlijk het risico dat er iemand achterop hem zou rijden. Vervolgens is hij stapvoets verder gereden en een paar honderd meter verderop was de mistbank weer opgelost.

Slechte zaterdagavond

"Het was heftig. Maar gelukkig was de schade bij de meeste mensen wel beperkt. Ik geloof niet dat er veel gewonden zijn gevallen, maar ik denk wel dat er veel mensen een slechte zaterdagavond hebben."

Hoeveel ongelukken er zaterdagavond precies gebeurden op de weg, is nog onduidelijk. Een fotograaf ter plaatse zag rond elf uur nog één auto in de sloot en een andere die tegen een boom was beland. Volgens Rico ging het zeker om vier ongelukken. De politie kon er zaterdagavond nog niets over zeggen.

Vuurwerkshow Milheeze

De vuurwerkshow werd zaterdagavond verzorgd door Ano Vuurwerk in Milheeze. Jaarlijks geeft het bedrijf geïnteresseerden op deze manier de kans de nieuwe collectie te bekijken. In combinatie met de mist en nauwelijks tot geen wind leidden de kruitdampen tot zeer slecht zicht. Het bedrijf noemt zich de grootste vuurwerkspecialist van ons land.

Eén van de andere mensen die betrokken raakten bij de ongelukken, heeft zaterdagavond contact gehad met het bedrijf. "Hier wist men zogenaamd van niets en werd verteld dat de politie al ter plekke was", zo meldde deze automobilist aan Omroep Brabant.