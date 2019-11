Hond dood bij brand in huis Engelen, bewoner naar ziekenhuis na inademen rook

ENGELEN -

Een huis aan het 29 Oktoberplein in Engelen (gemeente Den Bosch) is zaterdagavond zwaar beschadigd door een brand. De bewoners kwamen rond halftien thuis en merkten meteen dat hun huis vol rook stond. Daarop waarschuwden zij de brandweer. Een van de bewoners ging naar binnen omdat er nog een hond in het huis was. Het beestje heeft de brand helaas niet overleefd.