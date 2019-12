Hé, daar groeit een oor uit een boom! Frans Kapteijns beantwoordt vragen in Stuifm@il

Op de foto zie je een bruine zwam die lijkt op een soort van oor. We hebben hier dan ook te maken met een zwam die de naam heeft Judasoor. Deze paddenstoel of zwam kan je het hele jaar tegenkomen. Ze groeien het liefst op vlier, maar op andere soorten loofhout kan je ze ook zien. Vooral op plekken waar veel schaduw is met hoge luchtvochtigheid zijn ideaal. Ze staan voornamelijk op oude of afgestorven takken en op stammen. Vochtigheid is heel belangrijk voor ze, want bij droog weer krimpen ze helemaal in elkaar.

Worden de omstandigheden opnieuw vochtiger dan krijgen ze weer de normale omvang. De paddenstoel lijkt echt op een oor en de verklaring voor de naam is de volgende . Judas Iskariot had Jezus verraden en hij voelde zich daarover zo schuldig, dat hij zich aan een vlier zou hebben opgehangen. Het is overigens een eetbare zwam, die in de Japanse en Aziatische keuken veel gebruikt wordt, den naam is dan boomzwam.

Middelste bonte specht in de Oisterwijkse bossen

Middelste bonte specht, een zeldzaamheid

Op de foto zit een zwart bonte specht op een boom. De onderste buikveren zijn heel licht rood en op de kop rode veren. Loes Westgeest denkt dat ze de zeldzame middelste bonte specht op de foto heeft gezet en ik ben het met haar eens. Het verschil tussen de middelste bonte specht en de grote bonte specht zit in het feit dat middelste bonte spechten meer gedrongen zijn en iets kleiner. Middelste bonte spechten worden maximaal 22 centimeter groot en grote bonte spechten 24 centimeter.

Overigens zie je de middelste bonte spechten maar zelden, omdat ze vooral in de toppen van bomen op zoek zijn naar voedsel. Het menu van deze spechten is insecten en boomsappen. Mannetje en vrouwtje middelste bonte specht zijn niet uit elkaar te houden, want ze hebben beide hetzelfde uiterlijk. Je hoort ze ook nauwelijks, want aan roffelen doen ze zelden. Middelste bonte spechten zijn van zeldzame spechten sinds 1996 minder zeldzaam geworden, want ze nemen sterk in aantal toe, van enkele tientallen naar vele honderden broedparen in ons land.

Troepiaal met vraagteken, volièrevogel

Op de foto zie je een gele vogel met veel zwart en ook een zwarte kop en Peter van den Berg wil graag weten welke vogel het is. Volgens mij is het een ontsnapte volièrevogel, want ik denk dat het een soort troepiaal is. Troepialen zijn in het wild vooral te vinden in Noord- en Zuid-Amerika en het Caribische gebied. Het liefst vertoeven zij dan graag in de menselijke omgeving en ze zijn dus niet bang van mensen.

Vandaar dat deze vogel ook in de tuin van Peter van den Berg durft te komen. Troepialen zijn slanke vogels met een lange staart, vergelijkbaar met onze ekster. De meeste troepialen hebben een glanzend zwart verenpak, maar er kunnen enorm veel bontgekleurde exemplaren bij zitten. Op het menu van deze vogels staat vooral plantaardig voedsel. Jonge troepialen worden vooral grootgebracht met insecten.

Tips en trics

Vorige week stelde de buuf de vraag of het klopte dat steenmarters overlast gaven in bijvoorbeeld Eindhoven. Nu wil ze weten wat er tegen die overlast te doen is. In principe zijn steenmarters beschermde diersoorten, dus je mag ze niet bejagen. Daarnaast denk ik dat vaak de overlast overtrokken wordt, maar als je er echt last van hebt. Bij dezen enkele tips:

Het zijn goede klimmers en dus komen ze via bomen of regenpijpen binnen. Het beste is dan om boomkragen rondom de regenpijpen en bomen te hangen.

Mocht je gaten in je huis hebben van een centimeter of 5, dan kan je die het beste dichtmaken. Steenmarters zijn slanke dieren en dus kunnen ze door zo’n opening naar binnen.

Mocht je ontdekken dat er steenmarters onder de motorkap van je auto gaan kruipen, zet de auto dan in de garage.

Indien dat niet lukt kan je een apparaatje aanschaffen wat een irritant ultrasoon geluid voorbrengt. Daar houden ze absoluut niet van.

De auto af en toe in een plas water zetten of wisselende parkeerplekken gebruiken kan ook helpen.

Kippengaas onder de auto leggen of je auto er volledig op parkeren helpt zeker, want steenmarters hebben er een gruwelijke hekel aan om daar overheen te lopen.

Bundels paddenstoelen

Op de foto zie je heel veel kleine grijze paddenstoelen heel dicht bij elkaar staan en volgens mij hebben we hier te maken met wat oude glimmerinktzwammen. Deze gewone glimmerinktzwammen kan je al vanaf de maand mei tegenkomen, maar in de herfst zie je ze toch het meest. Ze staan altijd in grote groepen of bundels en zijn eerst donkerder of lichter bruin van kleur en worden later meer grijs.

Glimmerinktzwammen leven vooral op rottend hout. Dat kunnen boomstronken zijn, maar ook op ondergrondse dode wortels en het lijkt erop, dat dit geval is op de foto van Edwin Schellen. Het schijnt trouwens dat deze soort eetbaar is, maar je moet ze dan wel bereiden voor de hoeden tot inkt beginnen te vervloeien.

Noord-Brabant, prachtige natuur in oktober – Elena Ned.

Noord-Brabant, prachtige natuur in oktober met volop herfstkleuren in een waterrijkgebied.

Verdwijnt de hermelijn uit Nederland?

De hermelijn is een oer-Hollands klein roofdiertje. De soort lijkt echter stilletjes uit Nederland te verdwijnen. Voor een aantal provincies was dat aanleiding om de hermelijn, en andere kleine marterachtigen, van de vrijstellingslijst te halen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet er nu expliciet rekening met hen worden gehouden. Een belangrijke stap: voor de hermelijn is veel meer aandacht nodig.

Om de hermelijn en wezel te kunnen steunen met maatregelen zijn inmiddels diverse artikelen en brochures verschenen. De Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging heeft in 2017 in het tijdschrift Zoogdier een artikel gepubliceerd over hoe de leefomgeving van kleine marters kan worden verbeterd. Ook is er een brochure beschikbaar waarin staat welke maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving van kleine marters te verbeteren.

Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren

Grootschalige natuurontwikkeling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. Door kribben en indijking stromen Nederlandse rivieren zo snel dat de bodem geleidelijk uitslijt. Schepen dreigen daardoor bij laag water op harde delen te stuiten, zoals kabels en betonranden.

Natuurtip

Wandelspeurtocht door de Peel

Vanuit Natuurpoort De Peel kun je starten met de GPS wandeltocht. Geen kaart maar de coördinaten, op het GPS apparaat, wijzen je de weg. Aan de hand van de omgeving maak je de opdrachten. Na ongeveer twee uur ben je terug bij Natuurpoort De Peel.

De tocht is geschikt voor zowel kinderen als volwassen. Natuurpoort De Peel is gevestigd aan de rand van De Peel, tussen Deurne en Griendtsveen. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

En wil je aan de tocht een extra dimensie geven dan kunt u deze ook boeken als nacht GPS tocht. Gewapend met een zaklamp en fluorescerende hesjes loop je de route.

Prijs wandelspeurtocht: € 5,00 p.p.

Meer informatie: