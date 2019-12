Een uur lang wachten op een guitig visje voor een prijswinnende onderwaterfoto

René beschrijft zijn winnende foto:

"Deze foto is gemaakt in de Oosterschelde bij duikstek Bergse Diepsluis op slechts anderhalve meter diepte bij hoog water. Het is een steenslijmvis die vooral in ondiep water te vinden is, vlak onder de laagwaterlijn. Het is een grappig ogend visje met een erg guitige gezichtsuitdrukking. Voorafgaand aan de wedstrijd had ik al bedacht dat ik deze vis wilde gaan fotograferen en ben dus op zoek gegaan.

Dat lukte en op de wedstrijddag kon ik zo'n visje ook weer terugvinden. Met veel geduld (ik heb meer dan een uur bij dit visje gedoken) begon het visje steeds brutaler te worden en kon ik zo een close up van zijn kopje maken. Toen ik de foto onder water zag op de display van mijn camera wist ik eigenlijk al dat dit een foto moest zijn die goed zou gaan scoren."

Foto: René Weterings

Duiken is al sinds 2005 dé passie van René. Nadat hij in 2007 voor de eerste keer een camera meenam naar de onderwaterwereld, kwam daar een tweede passie bij. "Het is ontzettend leuk om vast te leggen wat zich onder water allemaal afspeelt. En aan anderen te laten zien hoe bijzonder die wereld is. Je weet vaak gewoon niet wat je ziet, zo mooi en kleurrijk is het. Ook in Nederland. Veel mensen hebben daar geen benul van", vertelt René.

Serieuze aangelegenheid

Wat aanvankelijk begon als een hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een nogal serieuze aangelegenheid, want zo mag je deelname aan het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie wel noemen. "Haha, dat is het ook, maar dat is heel geleidelijk en vanzelf gegaan hoor. Ik heb volgens mij in 2007 m'n eerste cameraatje gekocht en ben het ergens rond 2012 serieuzer op gaan pakken. Door ook meer met de technische kant van fotograferen bezig te zijn. En te investeren in goede apparatuur."

René brengt gemiddeld tussen de 75 en 100 uur per jaar onder water door. Vooral in de zomermaanden en meestal in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Daar heeft hij ook zijn winnende foto's gemaakt.

Dat al die uren onder water hem ooit nog eens een belangrijke titel op zouden leveren, had hij niet durven hopen of dromen. "Het is echt geweldig. Vooral ook omdat het in de 'overall categorie' is. Wat betekent dat je ook met onderwaterfotografen uit landen als België, Duitsland en Engeland moet concurreren. Dat geeft de titel voor mij nog meer gewicht. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee."

Nog meer Brabantse winnaars

René is niet de enige Brabander die zaterdagavond in de prijzen is gevallen. Zo ging Marco Heesbeen uit Roosendaal met een zilveren medaille naar huis en werd Ronald Faber uit Bergen op Zoom eerste bij het onderdeel 'Onderwatervideografie'.

Zeeanjelieren (een anemoonsoort) met daartussen een strandkrab in de Oosterschelde:

Foto: René Weterings

Een grote massa 'zakpijpen' (zeediertjes) aan strengen touw in in het perceel van een mosselkweker bij de Bergse Diepsluis in de Oosterschelde:

Foto: René Weterings

Het diertje op deze foto is een 'groene wierslak', het witte bolletje onder het slakje is een pakketje eitjes van de slak. Gemaakt in het Grevelingenmeer:

Foto: René Weterings

Een fuik van een visser in de Oosterschelde met daarin een strandkrab die 'zielig door zijn 'tralies' kijkt':