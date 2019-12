Luchtaanval op burgemeester Paul Depla boven Breda: 'Je moet een olifantenhuid hebben'

Op de website worden – anoniem - een boel oude koeien uit de sloot gehaald en opgeroepen om te stemmen tegen de burgemeester van Breda. Op het moment van schrijven hebben ruim 3100 mensen ook daadwerkelijk op de stemknop gedrukt.

“Het gebeurde me in mijn Nijmeegse tijd ook al eens”, zucht Depla. “Blijkbaar heeft er iemand heel veel geld voor over.” Depla vermoedt dat de aanstichters een groepje mensen uit Spanje is dat een conflict met hem had in zijn tijd als wethouder in Nijmegen. “Je doet wat denkt dat goed is, maar je doet het als bestuurder nooit voor iedereen goed.”

Depla: “Dit hoort nu eenmaal bij besturen. Je moet een olifantenhuid hebben en het van je af laten glijden.”

Reacties

Op de reactiepagina blijkt overigens dat lang niet alle Bredanaars de ‘luchtaanval’ kunnen waarderen. Zo schrijft iemand’: “Wat ben jij nou toch weer voor een pannenkoek met deze website en het gecharterde vliegtuigje met je spandoek? Ga wat nuttigs doen met je tijd en geld. En je spreekt al helemaal niet voor alle burgers van Breda.”

“Prima burgemeester! Dat blijkt wel uit het feit dat er op deze website geen argumenten tegen zijn functioneren of integriteit worden benoemd. Dit is puur een persoonlijke aanval, een smeercampagne en intimidatie. Bredanaars weten gelukkig wel beter. Interessanter is wie zich achter deze website verstopt. Niet onwaarschijnlijk dat hier criminelen achter zitten, anders zouden ze wel met open vizier strijden”, reageert iemand onder de naam die zijn mening ook meteen duidelijk maakt: ‘Zwakkeling Verstopt Zich Achter Anonieme Website’.