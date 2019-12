Hoe krijgen ze het toch voor elkaar, weer valt oud-student van Koningstheater Academie in de prijzen

De Koningstheater Academie in Den Bosch blijkt met de 27-jarige oud-student Remy Evers uit Amby (Limburg) wederom een cabarettalent te hebben afgeleverd. De in 2017 afgestudeerde Evers won zaterdagavond de juryprijs van het Rotterdamse Cameretten Festival. En zo wordt de lijst van succesvolle Koningstheater alumni alsmaar langer en langer. Directeur Anna Uitdehaag verklaart het succes.

Pieter Derks, Katinka Polderman, Renee van Bavel, Johan Goossens, wie kent ze niet? Ze hebben allemaal hun sporen verdiend in de wereld van cabaret en minstens één ding gemeen: ze studeerden aan de Koningstheateracademie in Den Bosch.

Het geheim: we laten studenten met rust

Directeur Anna Uitdehaag, die de academie in 1999 samen met Frank Verhallen oprichtte, heeft een simpele verklaring voor de succesreeks: “Het klinkt misschien raar, maar dat zit ‘m in het feit dat we onze studenten met rust laten. We hebben eigenlijk maar één belangrijke eis: ze moeten iets te zeggen hebben. Hóe ze dat vervolgens doen, maakt ons niet uit.”

Anna vervolgt: “Je zou kunnen zeggen dat wij eenzijdige artiesten afleveren. Artiesten die we hebben gestimuleerd om na te denken over wat zíj willen. Hoe zíj iets willen zeggen. Wij helpen ze daarmee, maar laten het ze vooral zelf uitzoeken.” Het resultaat van die aanpak mag er zijn. Een paar klinkende namen op een rij.

Leo van Alkemade (39), afgestudeerd in 2002, cabaretier, schrijver en acteur

Bekend van theater, radio en tv (onder meer Foute Vrienden) en vormde samen met Roel Bloemen het duo "Alkemade & Bloemen" waarmee hij in 2000 de jury- en publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival won.

Pieter Derks (35), afgestudeerd in 2005, cabaretier en columnist

Bekend van theater, radio en tv. Hij won in 2005 de publieksprijs van de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival en schreef op de middelbare school al teksten. Hij ging naar de Koningstheateracademie in Den Bosch omdat hij zeker wist dat hij cabaretier wilde worden.

Katinka Polderman (38), afgestudeerd in 2005, cabaretier en columnist

Bekend van theater, radio en tv en won in 2005 zowel de jury- als publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Sinds januari 2011 schrijft ze ook columns in Sp!ts. Onlangs was ze nog te zien bij Ladies Night met het nummer 'Hij wil niet beffen'.

Johan Goossens (37), afgestudeerd in 2006, cabaretier, schrijver en voormalig docent

Bekend van theater, radio en tv. Won in 2006 het Groninger Studenten Cabaret Festival, zit met enige regelmaat aan tafel bij talkshows en doet dit seizoen mee aan 'Wie is de Mol'.