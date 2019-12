'Oooh, die kleine kindjes' , buurvrouw ziet hoe vlammen huis van jong gezin verwoesten

OSS -

“Oooh, die kleine kindjes.” Dat dacht een buurtbewoner in de Staringstraat in Oss zondagnacht toen ze uit haar raam keek en zag dat er brand was bij haar overburen. Ze werd wakker van haar hond die aansloeg. Vervolgens dacht ze buurtbewoners te horen die ‘eruit, eruit’ riepen. Een autobrand die was ontstaan onder de carport bij de overburen, was overgeslagen naar het huis.