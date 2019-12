Van Bommel mag van Willy en René (nog) blijven: 'Spelers zijn niet capabel genoeg'

EINDHOVEN -

Trainer Mark van Bommel ontslaan, heeft volgens de gebroeders Van de Kerkhof niet zoveel zin. Het zijn de spelers van PSV die het op het veld moeten doen. "En die zijn niet capabel genoeg. Ze verrekken het op een of andere manier te doen", analyseert Willy van de Kerkhof maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Dit nadat PSV zondagavond in Emmen tegen de plaatselijke FC niet verder kwam dan een gelijkspel (1-1).