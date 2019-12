'Eruit, eruit, brand!', buurmannen redden jong gezin bij brand in Oss

OSS -

“Eruit, eruit, brand!” Zo waarschuwde Theara (33) en een andere buurman zondagnacht een jong gezin in de straat. Hun auto stond in brand en de vlammen sloegen over naar hun huis. In eerste instantie dacht Theara dat zijn eigen bus in brand stond, maar hij kwam er al snel achter dat het ging om de auto onder de carport van zijn overburen.