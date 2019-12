Uitslaande brand in huis Oosterhout: katten vermist

Aan de Jan Steenlaan in Oosterhout heeft een rijtjeshuis in brand gestaan. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de buren. De bewoners zijn veilig, maar ze zijn wel op zoek naar hun katten.

Het was niet duidelijk of de dieren naar buiten zijn gevlucht of dat ze zich in huis hebben verstopt en niet meer aan de vlammen konden ontkomen. Volgens een omstander gaat het om vier katten. De brandweer kon dat nog niet bevestigen. Later meldde de brandweer dat de dieren niet in huis zijn aangetroffen en er dus vanuit gaat dat ze gevlucht zijn.

Wasdroger is oorzaak

De brand is op zolder ontstaan. De brand ontstond door kortsluiting in een wasdroger. De brandweer spreekt van 'behoorlijk wat schade' in de woning. Door gaten in het dak te maken kon de brandweer het vuur bestrijden en erger voorkomen.

De hulpdiensten waren aanwezig met twee tankautospuiten, een hoogwerker en een wagen die water vervoert. Er waren rond de twintig brandweermensen aanwezig om de brand te blussen. Het kostte ze iets meer dan een uur. "Dat is best veel", zei een woordvoerster.