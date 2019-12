Minister brengt bezoekje aan nagemaakt drugslab in Tilburg

Minister Wopke Hoekstra in het nagemaakte drugslab in Tilburg (foto: Omroep Brabant).

Een drugslab is een plek waar hij nog niet eerder was geweest. Want normaal als we het hebben over de aanpak van drugscriminelen, kijken we eerst naar de minister van Justitie en Veiligheid. Toch was het maandag Wopke Hoekstra, de minister van Financiƫn, die op werkbezoek was in een nagebouwd drugslab in Tilburg.

De commissaris van de Koning en de burgemeester van Tilburg Theo Weterings hadden de twijfelachtige eer om de minister te ontvangen in het nagebouwde drugslab. Op een geheime locatie in Tilburg zijn elf drugslabs, die bijna allemaal zijn gevonden in West-Brabant, opnieuw opgebouwd. Het is iets waar Brabant groot in is. "Ja, dat is niet iets om trots op te zijn", aldus Weterings. "Deze nagebouwde laboratoria zijn toch wel een noodzakelijke voorziening in de aanpak tegen de drugscriminaliteit. En het is tegelijkertijd een gelegenheid om te laten zien wat er ook in woonwijken gebeurt en wat we aantreffen bij controles."

Hoekstra werd bijgepraat door de politie en het Openbaar Ministerie over de drugsproblematiek. Hij kreeg een rondleiding door de drugslabs en leerde zo veel over hoe de drugs worden gemaakt en over hoe al dat geld wordt verdiend. "Maar wat me het meeste is bijgebleven is hoe enorm dit probleem is. Er zijn al zo veel van dit soort labs opgerold, maar er zijn er ook nog steeds veel. Helaas heeft Nederland hier een leidende rol in en dat betekent dat we als samenleving meer moeten doen om dit probleem aan te pakken."

Boter bij de vis

De minister lijkt doordrongen te zijn van het Brabantse drugsprobleem en dus wil burgemeester Weterings boter bij de vis. Hij pleit voor meer geld van Den Haag om de drugsproblematiek in Brabant aan te pakken. "We hebben eerder gepleit voor 150 miljoen structureel, maar kregen toen eenmalig 100 miljoen. Dat er meer geld beschikbaar komt is de belangrijkste prioriteit."

Brabantse bestuurders schreeuwen al jaren van de daken dat er meer geld moet komen, toch blijft dat vooralsnog achterwege. Maar er kan ook worden bijgedragen in tijd. "De kennis van de belastingdienst en kennis van de geldstromen is heel belangrijk, aldus Weterings. "Het gaat dus ook om de beschikbaarheid van onze partners, zoals het Openbaar Ministerie en de belastingdienst."

Geld wegen in plaats van tellen

Hoekstra maakte van de gelegenheid gebruik om een wetsvoorstel om crimineel geld aan banden te leggen te presenteren. Contante betalingen van boven de drieduizend euro worden verboden. Dat betekent dat je straks niet meer met bankbiljetten de schilder, een nieuwe keuken of een auto kan betalen. Je moet het dan gewoon via de bank overmaken.

"Mensen denken dat het misschien niets uitmaakt. Maar ik hoor van de politie en mensen die dagelijks te maken hebben met dit wijdvertakte en ingewikkeld probleem dat het wel degelijk uitmaakt. Criminelen hebben eindeloos veel cash. Ze tellen hun geld niet met een telautomaat, maar gebruiken een weegschaal. Dus dit helpt om er voor te zorgen dat je geen grote cashbetalingen kan doen", aldus de minister.