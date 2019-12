Geen Gouden Bal voor Virgil van Dijk, Messi wint opnieuw

In september werd Van Dijk ook al tweede achter Messi, toen ging het om de FIFA-verkiezing voor de beste speler van het jaar. Wel won de oud-Willem II'er recent de prijs voor beste Europese speler.

Van Dijk won eerder dit jaar met Liverpool de Champions League en eindigde met zijn club als tweede in de Premier League. Daar werd hij ook uitgeroepen tot beste speler van het seizoen. Met Oranje haalde de verdediger de finale van de Nations League.

"Helaas zijn er spelers als hij, met meer talent. Hij lijkt onverslaanbaar", zei Van Dijk na afloop van de uitreiking over Messi. "Ik had nooit gedacht hiervoor genomineerd te worden. Dat zegt alles over mijn carrière. Die is heel anders gelopen dan die van Messi bijvoorbeeld. Ik heb mijn dromen nooit opgegeven. Ik ben trots waar ik nu ben en zal hard blijven werken. Hopelijk sta ik hier volgend jaar weer."

Bekende voetballers

Van Dijk zou met het winnen van de Gouden Bal in de voetsporen zijn getreden van bekende Nederlandse voetballers. Onder meer Johan Cruijff (1971, 1973, en 1974), Ruud Gullit (1987) en Marco van Basten (1989 en 1992) zijn oud-winnaars van de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Franse blad France Football.

Voor Messi was het de zesde keer dat hij de Gouden Bal won.