Opnieuw grote zoekactie naar vermiste loodgieter Johan van der Heyden in Steenbergen

STEENBERGEN -

In de zoektocht naar de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden is de politie dinsdagochtend opnieuw een grote actie gestart in Steenbergen. Tientallen agenten en specialisten doorzoeken een woning op het kamp aan de Westlandse Langeweg. In Belgische media zijn inmiddels gruwelijke details over de verdwijningszaak verschenen.