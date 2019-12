'Een vuurwerkverbod? Echt niet!' Vuurwerkvrouwen maken zich hard voor behoud van traditie

Ze zijn met zijn negenen. Ze zijn allemaal vrouw én ze hebben een missie. De vuurwerkvrouwen willen vechten voor het behoud van de vuurwerktraditie in Nederland. "Want van al die verhalen die de ronde doen over vuurwerk klopt helemaal niets!"

Het is op de laatste dag van november een drukke avond voor Marian Nooijen. De jaarlijkse vuurwerkshow van Ano Vuurwerk in Milheeze staat op het programma. Vanaf nu kunnen consumenten alvast vuurwerk bestellen en dat laten veel (voornamelijk) mannen zich geen twee keer zeggen. Achter de toonbank alleen maar vrouwen. Marian, haar drie dochters en twee mede-vuurwerkvrouwen.

Verboden vuurwerk

Marian ziet het als haar missie om 'onwaarheden' over consumentenvuurwerk de ronde doen de wereld uit te helpen. "Bijvoorbeeld dat er elk jaar zoveel ongelukken gebeuren met vuurwerk", zegt Marjan. "Er gebeuren wel ongelukken, maar dat komt vooral door verboden vuurwerk. Gewoon consumentenvuurwerk, daar kan je echt geen handen mee afrukken hoor!".

Evelien de Witte vult aan: "Je moet wel het eerlijke verhaal vertellen als je het over vuurwerk en vuurwerkslachtoffers hebt. Wij willen als vuurwerkvrouwen uitdragen dat je vuurwerk niet moet verbieden, maar moet verbeteren." Daarom geven de dames ook voorlichting op scholen. Vooral ook om aan de jongeren duidelijk te maken dat als ze zich niet aan de afspraken houden, ze het kunnen verpesten voor iedereen.

Overlast

Vuurwerk mag in Nederland pas drie dagen voor de jaarwisseling worden verkocht. En het mag pas om zes uur op oudejaarsavond worden afgestoken. "De overlast die veel mensen nu al ervaren, die idioot harde knallen, die komen niet van het gewone consumentenvuurwerk", legt Marjan uit. "Dat vuurwerk is nog helemaal niet te krijgen." Boos kunnen de vrouwen daar om worden. "Wij zitten daar dus ook helemaal niet op te wachten, op die overlast", zegt Evelien.

De vuurwerkvrouwen zijn voor het behoud van de traditie. Wat die traditie dan is? "Met zijn allen het gevoel delen om het jaar af te sluiten. Daar is vuurwerk voor bedoeld. En niet om daarvóór al af te steken, of het hele jaar door in Duitsland te kopen. Het nare is dat wij daar ook heel erg op tegen zijn, maar we krijgen er wel de schuld van. En daar zijn we nu wel een beetje klaar mee."

Voorlichting

De verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de consument, geeft Marjan toe. "Drie dagen voor de jaarwisseling mag je het op komen halen en dan mag je er eerst nog twee dagen naar kijken." Doe je dat niet, dan kan je dus die hele traditie om zeep helpen, zegt Evelien. Voorlichting is dus heel belangrijk. "In Engeland krijgen alle kinderen les over vuurwerk. Hier in Nederland is daar niets voor geregeld, terwijl we het grootste vuurwerkland ter wereld zijn."

Ze hebben nog een hoop werk te verzetten zeggen ze zelf. De komende weken zijn ze allemaal druk in hun eigen winkels, maar daarna gaat de missie onverminderd door. Want de discussie zal blijven, zegt Marjan. Maar een verbod? Dat nooit. "Moet je je voorstellen dat het om middernacht gewoon stíl is... helemaal stil! Dan kan je net zo goed om tien uur naar bed gaan. Deze traditie is er één om te houden en wij zullen daarvoor vechten."