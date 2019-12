Christel (33) zit uren in vliegtuig te wachten vanwege mist: 'We hadden al op Lanzarote kunnen zijn'

Christel Bouman (33) uit Veldhoven en haar moeder verheugden zich op een zonnige week in Spanje. Maar toen het vliegtuig waarin Christel en haar moeder dinsdagmorgen vanaf de gate naar de taxibaan reed, hadden zij nog hoop dat ze binnen een paar uur zouden landen op het Spaanse eiland Lanzarote. Maar na vier uur in het vliegtuig te hebben gezeten, moesten ze het vliegtuig weer verlaten.

Niks aan de hand

Toen Christel en haar moeder vanmorgen om vijf uur wegreden uit Veldhoven leek er nog niets aan de hand te zijn. Aangekomen op het vliegveld vulden dichte mistbanken de omgeving. “Al snel werd duidelijk dat vliegen vanaf Eindhoven Airport op dat moment niet mogelijk was. Ze wilden wachten tot zonsopkomst zodat de mist weg zou trekken.”

Later op de ochtend krijgen ze het bericht dat de reizigers, als het kan, naar Schiphol worden gevlogen om een nieuwe crew op te halen. “Het huidige personeel heeft al te veel uren gedraaid om ons ook nog naar Lanzarote te kunnen vliegen. Wanneer dat is, is nog onduidelijk. Nu zeggen ze dat we misschien tussen elf en twaalf vertrekken.”

Uitgeweken

Door de mist kan er dinsdagochtend niet gevlogen worden vanaf Eindhoven Airport. Ook landen is een probleem. Verschillende vliegtuigen zijn al uitgeweken naar Maastricht en Keulen. "Tussen tien en twaalf uur verdwijnt de mist, verwachten we. Dan kunnen er weer vliegtuigen vertrekken en landen", zegt een woordvoerder van de luchthaven.