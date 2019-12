Medewerker ziekenhuis Tilburg bekijkt zonder toestemming tientallen vertrouwelijke patiëntendossiers

Een medewerker van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft enkele tientallen medische dossiers bekeken, terwijl daar geen reden voor was. De patiënten zijn hierover via een excuusbrief geïnformeerd. Ook heeft het ziekenhuis de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld.

Tegen de medewerker zijn 'passende maatregelen' genomen. Hiermee wil het ETZ ook aan andere medewerkers laten zien dat het verboden is om zonder goede reden patiëntendossiers in te zien. Het is niet duidelijk op welke vestiging van het ziekenhuis de medewerker werkt. Het ETZ heeft twee ziekenhuizen in Tilburg, één aan de Hilvarenbeekseweg en één aan de Dr. Deelenlaan. Ook in Waalwijk heeft het ETZ een ziekenhuis.

Controle

De medewerker liep tegen de lamp toen uit een controle duidelijk werd dat iemand binnen het ziekenhuis dossiers met medische gegevens had ingezien, zonder dat daar een gegronde reden voor was. Het ETZ betreurt dat erg en heeft in de brief aan de patiënten zijn oprechte excuses aangeboden.

Patiënten van het ziekenhuis moeten er op kunnen vertrouwen dat niemand patiëntengegevens ziet als dat niet nodig is, vindt het ETZ.

Vertrouwelijk

In een brief schrijft het ETZ het heel belangrijk te vinden, dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de medische gegevens van patiënten, die zijn vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier.

Het ETZ zegt zeker te willen weten dat de medewerkers niet in dossiers kijken zonder dat dat nodig is. Dat is tegen de wet en tegen de afspraken die voor alle ziekenhuismedewerkers gelden.