Hulphonden 'gericht' bekogeld met vuurwerk, schrijft hondenschool op Facebook

Hulphonden van CLiCK uit Arnhem zouden maandag in Tilburg bekogeld zijn met rotjes. (Beeld: Hulphondenschool de CLiCK)

TILBURG -

In Tilburg zijn maandag een hulphond en de begeleiders van het dier bekogeld met vuurwerk. Hulphondenschool de CLiCK uit Arnhem was in de Hogeschoollaan om een hulphond te plaatsen bij een gastgezin. Het gezelschap zou daar bekogeld zijn met rotjes.