Bredase DJ Janoesj verruilt zijn Tuinzigt eventjes voor het Europees Parlement in Brussel

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei kwam Berendsen zelf naar de thuisstudio van DJ Janoesj in de Bredase volkswijk Tuinzigt. Hij beloofde toen plechtig dat hij de dj in Brussel zou uitnodigen als hij een zetel zou bemachtigen. "Dit zijn als politicus de makkelijkste beloftes om waar te maken", lacht Berendsen.

Kantoor verbouwd

Voor de uitzending stelt de CDA-politicus zijn kantoor beschikbaar, dat hiervoor lichtelijk wordt verbouwd. Luidsprekerboxen, een microfoonstandaard en een laptop worden geïnstalleerd. Via een live-stream via Facebook gaan we zelfs internationaal. Naast de Europese blauwe vlag wordt een zelf meegebracht scherm opgetrokken met de naam van de show: Dit is Holland Radio.

Voor de gelegenheid heeft Berendsen zelf de platenlijst mogen samenstellen. Verzoekplaten voor zijn collega's, zijn vrouw en zoontje en voor mede-parlementsleden. Tussen de muziek door volgen goede gesprekken over milieu, het werk in het Europees Parlement en het op en neer rijden naar Breda. Het geplande uur uitzending wordt wat korter, want de politicus heeft nog andere afspraken. Met leden van de Tweede Kamer die in Brussel komen praten over digitalisering en met lobbyisten die de Europarlementariër willen paaien.

You'll never walk alone

De slotplaat komt van niemand anders dan Lee Towers. You'll never walk alone. Berendsen kondigt 'm zelf aan. Het sluit goed aan bij de indruk die DJ Janoesj van het Europees Parlement heeft opgedaan: "Imposant hoor. Als je ziet hoeveel mensen er nodig zijn om Europa te besturen. Da's wel kicken, da's echt mooi."