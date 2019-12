Laatste kans: stem nu op de Brabander van het Jaar!

Wil jij nog stemmen? Ga dan naar stem.omroepbrabant.nl. De stembus is nog open tot vrijdag 6 december 18.00 uur.

Dit zijn de genomineerden:

Winnaar

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2019 mag noemen. Op Eerste Kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.