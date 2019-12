Klokken van Arlington klonken vals: daarom zijn ze nu weer terug bij Eijsbouts in Asten

Met een enorme hijskraan worden ze in Asten uit de vrachtwagen getild: de ene na de andere enorme klok. De zwaarste weegt bijna zes ton. Ze hebben een flinke reis achter de rug, want ze komen van de erebegraafplaats Arlington in Washington. De klokken zijn vals en moeten daarom bij Eijsbouts in Asten gestemd worden.

Het was een cadeau, als dank voor de bevrijding, maar het historische carillon op de erebegraafplaats Arlington in Amerika heeft altijd vals geklonken. Omdat het 65 jaar oude klokkenspel in slechte staat verkeert, wordt daar nu wat aan gedaan. Specialisten van klokkengieterij Eijsbouts zijn hoogstpersoonlijk naar Arlington gegaan om het carillon te demonteren en te verschepen naar Asten. Na een reis met de vrachtwagen én een kleine maand op een schip, zijn ze nu dan weer terug. Vijftig klokken zijn het.

Bevuild

Een deel van de klokken is destijds ook al door Eijsbouts gemaakt. Ook twee andere Nederlandse klokkengieterijen mochten klokken leveren en daar is het probleem ontstaan. Adjunct-directeur Joep van Brussel van Eijsbouts in Asten: "De drie klokkengieters hadden ieder een eigen methodiek van stemmen. Toen was het gereedschap er niet om het heel precies te doen. Dat hebben we nu wel. Vandaar dat ze terug zijn."

De klokken ogen bevuild. Toch zijn ze daarom niet in Brabant. Directeur Joost Eijsbouts van Royal Eijsbouts: "Dat is een natuurlijk proces. Wij gaan ze niet schoonmaken en zorgen dat het weer een blinkend bronzen geheel wordt. Wij gaan de muzikale kwaliteiten omhoog brengen. De klok komt op de draaibank en dan gaan we gaan aan de binnenzijde van de klok wat materiaal weghalen. Dan wordt de stemming echt een stuk verbeterd."

Nationaal geschenk

"Dit is een bijzondere klus. Het is een groot carillon. En de symbolische achtergrond maakt het extra bijzonder. Het was een nationaal geschenk van de Nederlanders aan de Amerikanen."

Over een klein jaar moeten de klokken weer op hun plek hangen op de erebegraafplaats. Niet enorm gepoetst, maar wel zuiver klinkend.