Justitie eist celstraf tegen man die Steenbergse vrouw en kind met hamer sloeg

De politie werd rond kwart over acht gewaarschuwd. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Het Openbaar Ministerie eist 48 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de 44-jarige man uit Kruiningen die in mei een een 32-jarige vrouw uit Steenbergen en haar 9-jarige zoon met een hamer op het hoofd sloeg.

De vrouw zei dat zij bij het voorval aan de Zuidwal ook bedreigd zou zijn met een mes. Mogelijk schopte de 44-jarige man ook een 3-jarig kind. Volgens de vrouw was de dader geen bekende van haar. Ze deed aangifte van poging tot doodslag.

Ontkomen

Een aantal mensen zag destijds wat er gebeurde en greep in. De getuigen wisten de man vast te pakken en schakelden de politie in. De 44-jarige dader wist echter los te komen, rende naar zijn auto en ontkwam. Uiteindelijk konden agenten de identiteit van de man achterhalen en hem thuis in Kruiningen aanhouden.