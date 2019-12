Django Wagner naar 150 beats per minuut met 'Kali': 'Het is prachtig hoe twee werelden samenkomen'

NUENEN -

Het Brabantse levenslied op 150 beats per minuut. Volkszanger Django Wagner en dj-duo Outsiders slaan de handen inéén om de klassieker 'Kali' in een nieuw jasje te steken. ''Het levenslied slaat aan ook aan in de hardstyle-wereld. Ik zag 17.000 man los gaan op Kali.''