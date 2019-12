Aarle-Rixtel zamelt 1.500 stuks speelgoed in voor feestdagen, maar heeft niet genoeg arme kinderen

Wanda Kuipers uit Aarle-Rixtel zit met een luxe-probleem. Een kleine maand geleden riep ze haar dorpsgenoten op om speelgoed te verzamelen zodat geen enkel kind in het dorp zonder cadeau zit tijdens de feestdagen. Er werd iets te gul gereageerd waardoor het plaatselijke jeugdhonk nu vol is gestouwd met zo'n 1.500 stuks speelgoed.

''Zelfs als er voor elk kind vijf stuks speelgoed wordt opgehaald blijft er veel te veel over. Wat moet er met de rest gebeuren?'', vraagt de 54-jarige zich af. Na zo'n drie weken verzamelen is het woensdag tussen twee en vier uur het ophaalmoment aangebroken. Mensen die het niet al te breed hebben, kunnen voor een euro vijf cadeaus meenemen. De opbrengsten gaan naar Stichting Leergeld. Alle 1.500 stukken speelgoed moeten aan het eind van de middag weggeven zijn want jeugdhonk Cendra moet dan leeg zijn.

Dorp telt maar vijfduizend inwoners

Het buurthuis ligt momenteel vol met oud speelgoed dat de inwoners van het plaatsje hebben gedoneerd. Er liggen bordspellen, autootjes, knuffels en nog veel meer. Het meeste is nog in perfecte staat. ''We hebben maar een zeer klein gedeelte moeten wegdoen omdat het versleten was. Het zou zonde zijn als dit allemaal in de prullenbak zou zijn verdwenen.''

Het is echter nog maar de vraag of al dat speelgoed wel opgehaald gaat worden woensdag, een dag voor pakjesavond. Daarvoor moeten zeker een paar honderd mensen langskomen en het dorp telt maar vijfduizend inwoners. Daarom hoopt Wanda dat ook mensen van buiten Aarle-Rixtel komen.

De initiatiefneemster had aanvankelijk veertig rollen inpakpapier gekocht voor alle cadeau's, maar besloot deze toch weer in te ruilen. ''Elk kind zal iets anders willen. Niet elk meisje kun je blij maken met een Barbie. Het lijkt ons beter dat ouders zelf goed kunnen kiezen wat het beste bij hun kind past.''

'Zet je over de gene heen'

De 54-jarige huidspecialist uit het Brabantse dorp hoopt niet dat er ouders zijn die zich bezwaard voelen om cadeau's te komen ophalen. ''Het belangrijkste is dat je je kind gelukkig kan maken tijdens Sinterklaas en de kerst. Als ouder moet je daar geen gene voor voelen.''