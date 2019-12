Bridgepartners Nico (72) en Mark (33) delen niet alles samen: 'Zijn vriendin is te jong voor mij'

TILBURG -

Nico Claassen (72) uit Tilburg en Mark van Raamsdonk (33) uit Goirle delen een passie: bridge. Het koppel is per toeval bij elkaar terecht gekomen en spelen sinds kort samen bij Bridgeclub Goirle. Ondanks het leeftijdsverschil zijn Nico en Mark fanatiek en halen ze een hoog niveau. Ze zijn het er allebei over eens: "De klik zit hem in de humor en de liefde voor Willem II."