Waarschuwing voor lange files vanwege Pakjesavond, spits begint al om 15.00 uur

In een lang gedicht wijst de verkeersdienst op de verwachte drukte op de Nederlandse snelwegen. "De spits begint vroeg, rond 15.00 uur. Met lange files tot gevolg en dat is wel zuur."

Donderdag is altijd al een drukke dag, maar in combinatie met 'het heerlijk avondje' zal het op veel plekken filerijden worden. Het hoogtepunt van de files ligt op vijf uur. Dat is op deze dag al jaren zo, meldt Rijkswaterstaat op basis van hun grafieken.

'De klos door file bij Oss'

"File bij Utrecht, Bolsward, of Oss? Vertrek te laat van werk, en je bent zomaar de klos", aldus de rijm. Het advies is dus om op tijd te vertrekken om de files voor te blijven.