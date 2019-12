Automobilist sleurt vrouw tientallen meters mee in Oss, justitie eist hogere celstraf

Tegen een 41-jarige man uit Driebergen is in hoger beroep vijf jaar cel geëist. Hij zou in de nieuwjaarsnacht van 2017 op 2018 een 28-jarige vrouw hebben aangereden in Oss en daarna zijn doorgereden. De vrouw raakte zwaargewond.

Ook wil justitie dat de man zijn rijbewijs vijf jaar kwijt raakt. De man zou die bewuste nacht met een bestelbus in Oss meerdere verkeersmisdrijven hebben gepleegd, waaronder het aanrijden van de vrouw en het verlaten van de plaats van het ongeval. De man zou onder invloed van alcohol zijn geweest en had bovendien al lang geen geldig rijbewijs meer.

Onderzoek wijst uit dat verdachte rond de 60 kilometer per uur moet hebben gereden, waar 30 kilometer per uur is toegestaan. De vrouw stond op dat moment vuurwerk op te ruimen en werd, meent het OM, door de verdachte geschept. De vrouw werd tientallen meters meegesleurd waarna de bestelbus ook nog over haar heen reed. De man reed vervolgens door.

Man reed al eerder iemand aan

Eerder die avond zou de verdachte ook al een aanrijding hebben veroorzaakt. Een voor rood licht wachtende auto werd van achteren door verdachte aangereden. Ook daar zou hij zijn doorgereden zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Later diezelfde nacht, na de aanrijding op de Berghemseweg, veroorzaakt de man uit Driebergen bijna een derde aanrijding: een man stond aan de Looveltlaan vuurwerk af te steken en kon net op tijd wegspringen voor zijn bestelbus.

Justitie vindt dat de man anders had kunnen en moeten beslissen. Zo heeft hij besloten om in een drukke nieuwsjaarnacht waarbij veel mensen op straat zijn, ondanks zijn ongeldige rijbewijs, met te veel alcohol op, te gaan rijden.

“Dit is meer dan roekeloos rijgedrag. Alle omstandigheden in deze zaak laten zien dat de mogelijke gevolgen deze verdachte in het geheel niet boeiden. Hij heeft – ook niet na de eerdere aanrijding - op geen enkele moment zijn rijgedrag aangepast aan de omstandigheden”, aldus de advocaat-generaal.

Daar komt bij dat verdachte al jaren, naar eigen zeggen, 25.000 kilometer per jaar rijdt terwijl zijn rijbewijs al lang geleden ongeldig is verklaard.

Hoger beroep

De rechtbank veroordeelde de man in februari 2019 tot een gevangenisstraf van twee jaar en een rijontzegging van vijf jaar. De rechtbank oordeelde dat sprake was van roekeloosheid maar niet van poging doodslag en legde daarom een straf op die lager was dan de eis van justitie. Zowel het openbaar ministerie als verdachte zijn tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

De uitspraak is over twee weken.