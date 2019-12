Helft minder botbreuken bij ouderen dankzij airbag voor heupen

Met een 'slimme vloer' en een speciaal ontwikkelde 'heupairbag' weet de ouderenzorginstelling Tante Louise in Steenbergen de gevolgen van valpartijen onder ouderen drastisch terug te dringen. Zo sterk zelfs dat in de proefperiode het aantal gebroken heupen als gevolg van vallen werd gehalveerd. "De heupairbag vangt de val op en voorkomt zo dat ouderen na een gebroken heup overlijden of in een rolstoel terecht komen", zegt locatiemanager Marcha Kwisthout. "En met de slimme vloer weten we of we voor een oudere een heupairbag moeten inzetten."

"We weten dat een op de vier ouderen binnen een jaar overlijdt als ze na een val een heup hebben gebroken", legt Marcha uit. "Maar ongeveer de helft van de ouderen die dat overleeft blijft permanent invalide en heeft daarna een rolstoel nodig. Je kunt je voorstellen dat dat een enorme emotionele impact heeft. Ouderen verliezen daardoor veel kwaliteit van leven."

Marcha is manager van de locatie Hof van Nassau. Daar wonen voornamelijk dementerende ouderen. "We doen er hier alles aan om mensen zo lang mogelijk actief te houden." Dat betekent onder meer dat de cliënten veel bewegen en naar buiten gaan." Maar zodra we zien dat bewoners meer moeite krijgen met lopen - wat bij dementie nogal eens voorkomt - zetten we onze slimme vloer in."

Vloer vol sensoren

"Zo'n vloer ziet er aan de buitenkant normaal uit, maar onder de vloerbedekking ligt het vol met meetapparatuur", legt Daan de Viet uit. Hij gaat over alles wat met technische innovatie te maken heeft bij Tante Louise. Zodra een bewoner met een sensor over de vloer loopt wordt elke beweging gemeten. "Denk bijvoorbeeld aan loopsnelheid en paslengte. Eigenlijk is dat voor de medewerkers een hulpmiddel om in te kunnen schatten bij welke bewoners de kans groot is dat ze vallen."

Volgens Daan is dit een van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt in de ouderenzorg. Hij betrokken bij een programma onder de naam 'Anders werken in de zorg'. "We zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit in de ouderenzorg te verhogen, zonder dat dat meer werkdruk geeft voor de medewerkers."

Meekijkbril

Hij noemt als voorbeeld ook de zogenoemde meekijkbril. "Daarmee kan een specialist oudergeneeskunde meekijken bij een verpleegkundige die op een andere locatie een wond moet beoordelen. Niemand hoeft ervoor op en neer te reizen, de bewoner wordt meteen geholpen en de verpleegkundige kan haar werken afmaken." Daan wijst op het toenemend aantal ouderen dat gebruik zal gaan maken van verpleeghuizen, terwijl de beroepsbevolking zal krimpen. "Ergens gaan we knelpunten tegenkomen." Techniek kan daarbij helpen.

De tijd die dankzij de inzet van techniek overblijft is meer dan welkom, benadrukt ook Marcha. "De zorguren die dat oplevert kunnen we op andere drukke momenten slimmer inzetten voor de bewoners."