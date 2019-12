Man (82) op snorfiets komt om het leven na aanrijding met tractor

Een man van 82 jaar is woensdagmiddag in De Heen om het leven gekomen bij een botsing met een tractor.

Het slachtoffer reed rond half drie op zijn snorfiets op De Heense Molenweg toen hij in aanrijding kwam met het landbouwvoertuig. Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval maar kon de man niet meer helpen. De Heen ligt iets ten noordwesten van Steenbergen.

Of het slachtoffer inwoner van het dorp is, maakte de politie niet bekend. De bestuurder van de tractor is gehoord en er is door verkeersanalisten van de politie onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.