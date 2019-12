Alle vluchten vanaf Eindhoven Airport geannuleerd door mist, 550 passagiers ondergebracht in hotels

Op luchthaven Eindhoven Airport vertrekken woensdagavond geen vluchten meer vanwege mist. Vier geplande vluchten zijn geannuleerd. Zeker 550 passagiers worden ondergebracht in hotels. Dinsdag werden ook al verschillende vluchten geschrapt.

Het gaat om vluchten naar Alicante, Wroclaw, Sofia en Boedapest. De passagiers zaten urenlang in het vliegtuig, maar uiteindelijk werd de vlucht dus afgeblazen. "Deze vluchten worden donderdag hervat. De passagiers worden per bus naar een hotel gebracht", vertelt een woordvoerder. Dit alles geldt overigens niet voor de vlucht naar Alicante. Daarover is nog geen duidelijkheid.

Ook twee vluchten uit Alicante die om elf uur op de Eindhovense luchthaven zouden landen, zijn geschrapt. Onduidelijk is nog of de twee geplande toestellen uit Malaga en Tel Aviv wel kunnen landen.



Code geel

Het KNMI heeft vanwege de mist code geel afgegeven voor Noord-Brabant. Op sommige plaatsen in de provincie kan het zicht door de mist minder dan 200 meter zijn.

De mist zorgde ook dinsdagochtend en -avond voor grote problemen op de luchthaven. Meerdere vluchten konden toen niet vertrekken. Ongeveer 750 passagiers werden dinsdagavond ondergebracht in hotels in de buurt.