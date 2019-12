Scholier (14) brengt illegaal vuurwerk naar school en blijkt thuis nog een berg knallers te hebben

Een 14-jarige jongen uit Sint-Michielsgestel is woensdagmiddag op zijn school in zijn woonplaats betrapt met illegaal vuurwerk. Toen de politie daarna de woning van de scholier doorzocht, werden daar 81 illegale vuurwerkartikelen gevonden.

Het is niet bekend om welke school in Sint-Michielsgestel het gaat. Duidelijk is wel dat de schoolleiding de politie direct heeft ingelicht toen de scholier werd betrapt.

De politie meldt in een bericht op Facebook dat later op de dag in de woning van een andere 14-jarige jongen uit Sint-Michielsgestel vijf doosjes illegaal vuurwerk is aangetroffen. Het vuurwerk kwam uit België. Of beide vondsten met elkaar te maken hebben, laat de politie in het midden.

Beide jongens zullen een zogeheten Halt-straf krijgen, bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit of grensoverschrijdend gedrag.

Zwaargewond door Cobra

Vorige week nam een andere tiener in Andel ook illegaal vuurwerk mee naar school. Hij raakte zwaargewond toen hij een Cobra afstak, twee van zijn vrienden raakten lichtgewond.

