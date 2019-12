Aanvaring brug Zaltbommel had geen grote gevolgen voor de donderdagochtendspits

De aanvaring van woensdagnacht op de Waal bij Zaltbommel had geen gevolgen voor de donderdagochtendspits. De rijstroken en de spoorbrug werden 's nachts een tijd lang afgesloten, maar werden voor zes uur donderdagochtend weer vrijgegeven.

De aanvaring gebeurde aan het begin van de nacht. Een tanker raakte een pijler van de spoorbrug. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Het schip raakte door de aanvaring beschadigd, maar lekte geen stoffen. Dat laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De stoffen die het schip vervoerde, zijn naar een ander schip overgepompt.

Brug veilig

Het treinverkeer werd na de aanvaring stilgelegd om te onderzoeken of de spoorbrug schade had opgelopen. Nadat ProRail vaststelde dat de brug veilig is, werd het treinverkeer rond zes uur hervat.

De naastliggende brug werd al eerder vrijgegeven voor het autoverkeer.