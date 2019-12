Weer geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport door dichte mist

Ondanks de boodschap, checkten reizigers donderdagochtend in eerste instantie rustig in bij Eindhoven Airport, ziet verslaggever Noël van Hooft. Hoe laat die vluchten wel vertrekken, is niet bekend. "Maar de reizigers zijn er gelaten onder. Ze snappen het."

Later op de ochtend noemen reizigers de communicatie slechter. Op het vliegveld wordt door sommige mensen geklaagd over de borden, waarop nog oude informatie staat.

Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat het zicht minder dan tweehonderd meter kan zijn. In de loop van donderdagochtend zou de dichte mist afnemen.

Drie dagen

Ook dinsdag en woensdag was er hinder door dichte mist. Woensdagavond vertrokken er zelfs helemaal geen vluchten meer vanaf het Eindhovense vliegveld. Vier geplande vluchten werden geannuleerd. Zeker 550 passagiers werden ondergebracht in hotels. Dinsdag werden ook al verschillende vluchten geschrapt.