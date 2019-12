Verrot historisch schip De Janus gered van de ondergang

De restauratie van de Waalschokker Janus is volgend jaar zomer klaar.

Het historische vissersvaartuig De Janus keert in de zomer van 2020 terug naar Brabant. De dan volledig gerestaureerde Waalschokker meert volgende zomer definitief af in de haven van herkomst, de historische stadshaven van Woudrichem. In 2018 begon de restauratie van de totaal verrotte vissersboot. Een zeldzaam vissersvaartuig omdat van dit type boot er nog maar twee of drie over zijn in Nederland.

De jaren voor de restauratie werden gekenmerkt door gebakkelei over de kosten van de opknapbeurt en of ‘De Janus’ nog wel te restaureren viel.

Totaal verrot

Op scheepswerf Het Anker in Hendrik Ido Ambacht ligt de schokker al meer dan een jaar op het droge. Rond de bijna 100 jaar oude romp is een tent gebouwd, er staan trappetjes tegen de boot en binnenin wordt druk gelast. “Totaal verrot, korter kan ik het niet zeggen. Van boven tot onder, was ie totaal verrot”, omschrijft werfbaas Wilbert Buitendijk de conditie van het oude schip.

Om de voortgang van de restauratie te bespreken, heeft de werfbaas bezoek van Cornelis Struik en Jos Bakker van de stichting Historische Stadshaven Woudrichem. “We komen hier best vaak om te kijken hoe het gaat en als die er zijn, ook om problemen op te lossen”, vertelt Struik die enthousiast is over de voortgang van de restauratie. “We liggen keurig op schema, het ziet er heel netjes uit.”

Een elektrische motor

Tijdens de werkbespreking wordt duidelijk dat de schokker ook een motor krijgt, best bijzonder omdat in vroegere tijden (bij de riviervisserij) de boot van plek naar plek werd gesleept.

“We hebben vanaf het begin gezegd dat we de boot, na de restauratie, niet doelloos willen afmeren in de historische haven”, zegt bestuurslid Jos Bakker. “We willen ermee gaan varen, demonstraties geven. Het is varend erfgoed.” Werf en opdrachtgevers zetten voor het historische schip in op een duurzame motor. Geen diesel, maar een elektrische motor.

Als volgend jaar zomer de schokker terugkeert naar de plek waar hij in 2018 als een gatenkaas vertrok, is de restauratie nog niet helemaal afgerond. Vrijwilligers van de historische scheepswerf zullen dan onder meer de bovendekse opbouw van de schokker gaan reconstrueren. In het werkplaatsje van de historische stadshaven zijn ze daar al druk mee bezig.