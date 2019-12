14 zwaar verwaarloosde paarden bevrijd uit vervallen schuur, stonden tot hun knieën in uitwerpselen

De schuur kwam in beeld na een melding bij de politie van iemand die zich grote zorgen maakte over de paarden op het adres, omdat het hele terrein 'een zootje' was. Daar aangekomen vond de politie de paarden in de schuur. De dieren stonden in geïmproviseerde boxen op een dikke laag mest. Daarop schakelde de politie de hulp van de Dierenbescherming in.

Tot hun knieën in de mest

De toplaag van de anderhalf meter hoge laag mest was nog nat, waardoor de dieren nergens droog konden liggen. De paarden zakten soms tot de knieën weg in hun uitwerpselen. Een groot aantal paarden bleek ernstig lange hoeven te hebben, ook wel Turkse sloffen genoemd. Dat is volgens de Dierenbescherming een erg pijnlijke aandoening.

Een van de paarden kon niet goed overeind komen. Het dier moest ter plekke worden behandeld door een dierenarts en hoefsmid.

Veel paarden hadden lange hoeven (foto: Dierenbescherming).

Uren bezig

De Dierenbescherming en politie zijn met een slijptol, breekijzers en rieken urenlang bezig geweest om de paarden te bevrijden uit hun benarde positie. "De dieren waren bang om van de berg mest af te moeten springen. Het was een behoorlijke klus die met beleid geklaard is", aldus de Dierenbescherming.

De paarden zijn naar een opvangadres gebracht. Daar blijven ze voorlopig staan. Hoewel de dieren flink verwaarloosd zijn, is hun situatie vooralsnog niet zo slecht dat ze moeten worden laten ingeslapen, meldt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Niet eerder de fout in

Tegen de eigenaar wordt proces verbaal opgemaakt. Het is volgens de Dierenbescherming niet iemand die eerder dieren zou hebben verwaarloosd. Waar de paarden precies stonden, wordt niet naar buiten gebracht.

Het Openbaar Ministerie bepaalt of de eigenaar van de paarden straf krijgt (vaak een boete) of dat de zaak voor de rechter zal verschijnen.