'Had ik ze kunnen redden?', agent blikt terug op fatale brand vlak voor Sinterklaas

BOXTEL -

Hij stond al met een koevoet in z'n hand, klaar om een brandend huis in te rennen. Toch deed agent Franklin 't Zande dit niet en dat was zijn redding. Later bleek dat een vader, moeder en twee kinderen bij de brand in Boxtel, nu veertien jaar geleden, waren overleden. Dagenlang worstelde hij met de vraag: "Had ik ze kunnen redden als ik naar binnen was gegaan?"