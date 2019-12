Verkoop bouwmachines veiling Moerdijk naar het buitenland stijgt spectaculair door stikstofcrisis

In vergelijking met voorgaande jaren zijn dit jaar op de internationale megaveiling van bouwmachines in Moerdijk veel meer machines uit Nederland verkocht. Volgens woordvoerder Diederick van Haselen van het industrieel veilingbedrijf Ritchie Brothers gingen er gisteren tien tot twintig procent meer grote machines uit Nederland naar het buitenland. "Dat heeft een duidelijk verband met de stikstofcrisis en het stilleggen van bouwprojecten vanwege de PFAS-normen."

"In Nederland mag geen schop meer de grond in", legt Van Haselen uit. "Veel bouwprojecten liggen stil en dat betekent dat machines die gebruikt worden voor bijvoorbeeld grondverzet of infrastructuur stilstaan. En dan kosten die shovels en graafmachines en dergelijke alleen maar geld. Voor aannemers en bouwers is dat reden om de machines te koop aan te bieden. Zo kunnen ze er alsnog geld van maken."

Trend zet zich door

De internationale veiling in Moerdijk zag als gevolg van de ontwikkelingen rond stikstof en PFAS het veilingaanbod vanuit Nederland al toenemen tot ver boven de gebruikelijke 25 procent. "Ik verwacht dat die trend zich volgend jaar nog verder door zal zetten", voorspelt Diederick van Haselen.

"Wij merken het hier meteen als het ergens in de wereld goed gaat of juist minder goed. Er gaan meer verkochte machines naar landen die floreren. In Nederland zien we nu juist dat er meer weggaat naar het buitenland." De veiling in Moerdijk is daarmee een goede graadmeter voor de wereldeconomie. " Vorig jaar was er bijvoorbeeld een groot aanbod uit Turkije toen daar de lire was ingestort."

Top vijf in de wereld

Wereldwijd behoort de internationale machineveiling in Moerdijk tot de top vijf. Deze week verwisselden 4000 machines er van eigenaar. "Er komen hier kopers en verkopers van 90 nationaliteiten." Vanuit Moerdijk gaan de machines de hele wereld over. De Nederlandse uitstroom ging volgens hem overal naar toe. " Veel is naar Azië verscheept, maar er is ook veel verkocht naar Zuid-Afrika, Amerika en Canada."

Tijdens de veiling gingen woensdag duizenden bouwmachines onder de hamer. Donderdag ligt de nadruk op de transportsector, met de veiling van vrachtwagens en personenauto's.

Voor de eerstvolgende veiling in maart volgend jaar verwacht Diederick van Haselen een nog groter aanbod van bouwmachines uit Nederland.